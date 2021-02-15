Стало відомо ім'я заарештованого колишнього "заступника міністра ДНР"

Стало відомо ім'я колишнього заступника міністра інформації ДНР", якого викрили і заарештували на підконтрольній території. Це політтехнолог Володимир Пряхін.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, саме Пряхіну повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Офіс генерального прокурора також інкримінує йому створення терористичної організації.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в червні 2015 року підозрюваний був призначений на посаду "заступника міністра інформації ДНР". Він відповідав за формування інформаційної політики і пропаганди. Київський суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також відомо, що він тривалий час проживав у Києві, працював політтехнологом.

Відзначимо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що низка українських ЗМІ фінансуються за рахунок грошей, зароблених на території так званої "ДНР". Він також вважає, що ситуація з російським фінансуванням українських каналів є неприпустимою.