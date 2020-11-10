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Сотни протестующих в Ереване ворвались в зал заседаний парламента

Новина українською → Вторник 10 ноября 2020 05:13
Сотни протестующих в Ереване ворвались в зал заседаний парламента Фото: протестующие в парламенте (скриншот)
Автор: Инна Собора

Протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении. Там находятся депутаты фракции партии "Светлая Армения", которые пытаются успокоить протестующих.

Об этом сообщает News.am.

Протестующие требуют встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.

Ранее сообщалось, что в Ереване в ходе протестов избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

Вскоре после подписания документа в Ереване начались протесты.

Пашинян уже раскритиковал протесты, заявив, что "таким образом протестующие наносят удар по находящимся на фронте военным".

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