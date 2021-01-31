Сбой интернета и разгон протестов: ситуация в Москве на акциях за Навального

Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального продолжаются. Акции в Москве сопровождаются разгонами со стороны силовиков и массовыми задержаниями.

Об этом пишет издание "МБХ Медиа".

Сообщается, что в местах сбора участников протестов в Москве начались проблемы с мобильным интернетом. В частности, пропал интернет от крупнейших операторов МТС и "Билайна". Кроме того, сбой мобильного интернета наблюдается в Санкт-Петербурге, Уфе, Орле, Краснодаре, Екатеринбурге и так далее.

Согласно последним данным, на протестах по всей России задержали более 1 000 человек. Из них более 140 были задержаны в Москве. Особенно жесткие задержания проходят на площади трех вокзалов.

Местные журналисты пишут, что возле бизнес-центра "Каланчевский" в Москве неизвестные в штатском и без опознавательных знаков задерживают людей, но протестующие пытаются их отбивать и вступают в жесткие схватки.

Напомним, ранее сообщалось, что протесты в России в поддержку Навального проходят в десятках городов. Акции сопровождаются массовыми задержаниями. Больше всего людей на данный момент, помимо Москвы, задержали во Владивостоке и Красноярске.

На этой неделе московский суд отклонил апелляцию на арест Навального. Его могут приговорить к более чем 10 годам тюрьмы. На сегодня в России рассматривают два дела, фигурантом которых является оппозиционер. Кроме того, градус напряжения подняло его расследование о "дворце Путина" на черноморском побережье.