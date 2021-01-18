В России начались протесты в поддержку Навального, есть первые задержанные

После ареста оппозиционера Алексея Навального в Российской Федерации начались протесты. Уже известно о первых задержанных на акции в Санкт Петербурге.

Об этом сообщает местный портал spbmbk.media в Telegram.

Сообщается, что на данный момент известно о 10 задержанных, которые устроили пикет в поддержку Навального возле Гостиного двора. Среди задержанных экс-депутат Муниципального образования "Нарвский округ" Анна Каруличева и активист Павел Чупрунов.

Кроме того, задержали главу муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилину. Она держала фотографию Алексея Навального и его жены Юлии с надписью "Свободу!". Кроме того, задержаны еще трое пикетчиков, которые стояли с плакатами "Гарант обделался" и "Смени памперс, ботокс. Смердит".

В то же время на пикете в Архангельске задержали заместителя координатора местного штаба Навального Егора Бутакова.

Напомним, задержания в России начались еще до прилета и ареста Навального. Вчера в аэропорту "Внуково" в Москве задержали нескольких журналистов и сторонников оппозиционера, которые пришли встречать его. В итоге самолет приземлился в другом аэропорту.

Латвия уже предложила ввести санкции против России из-за ареста Навального.