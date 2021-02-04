Взрыв в больнице Запорожья: задержали ответственного за пожарную безопасность

Фото: на месте пожара в Запорожье (gp.gov.ua)

Правоохранители задержали ответственного за пожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больнице, где сегодня произошел смертельный пожар. Прокуратура рассматривает нарушение требований пожарной безопасности в больнице.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

После осмотра места происшествия и проведения обысков правоохранители обнаружили факты нарушений больницей требований противопожарной безопасности. У следствия есть несколько версий возникновения огня в реанимационном отделении.

"Следствием отрабатывается ряд версий, в частности, использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители также планируют в ходе следствия дать оценку деятельности органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства.

Напомним, сегодня ночью в Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице, которая принимает больных коронавирусом. В результате пожара погибли 4 человека, еще двое с ожогами и отравлением попали в больницу. Возможной причиной пожара называют взрыв аппарата ИВЛ.

Как писало РБК-Украина, по факту пожара в больнице Запорожья возбуждено уголовное дело.