В работе Youtube и Google произошел масштабный сбой

В работе сервисов Google произошел сбой. О сбоях в работе Youtube и Gmail сообщили во всем мире.
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи из Германии, Польши, Великобритании, Франции, России, Испании, США, Японии и Украины сообщили о проблемах с доступом к Google. Большинство из них не могут зайти в свои аккаунты, а также у них есть проблемы с веб-страницами.
Также пользователи из Нидерландов, Великобритании, Испании, Италии, Болгарии, Греции, Франции, России, а также Украины не могут зайти в свои аккаунты в Gmail.
Также есть проблемы с доступом к YouTube. Пользователи не могут посмотреть видео и зайти в свои аккаунты в Украине, Франции, Германии, Испании, Италии, Болгарии, Польши, США, Бразилии.
По данным портала Downdetector, сбой также произошел в Google Drive, Google Classroom, Google Play.
Напомним, несколько дней назад в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Также были зафиксированы и проблемы с мессенджером.
Как писало РБК-Украина, в конце октября пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети. Проблемы возникали при загрузке ленты и входе в аккаунт.