В роботі Youtube і Google стався масштабний збій

В роботі сервісів Google стався збій. Про збої в роботі Youtube і Gmail повідомили у всьому світі.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Користувачі з Німеччини, Польщі, Британії, Франції, Росії, Іспанії, США, Японії та України повідомили про проблеми з доступом до Google. Більшість з них не можуть зайти у свої акаунти, а також мають проблеми з веб-сторінками.

Фото: збій у Google (downdetector)

Також юзери з Нідерландій, Британії, Іспанії, Італії, Болгарії, Греції, Франції, Росії, а також України не можуть зайти у свої акаунти у Gmail.

Фото: збій в Gmail (downdetector)

Також є проблеми з доступом до YouTube. Користувачі не можуть переглянути відео та зайти у свої облікові записи в Україні, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії, Болгарії, Польщі, США, Бразилії.

За даними порталу Downdetector, збій також стався в Google Drive, Google Classroom, Google Play.

Нагадаємо, кілька днів тому в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався масштабний збій. Також були зафіксовані і проблеми з месенджером.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня користувачі Instagram повідомили про збій в роботі соціальної мережі. Проблеми виникали при завантаженні стрічки і вході в аккаунт.