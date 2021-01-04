В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи не могут зайти в свои аккаунты.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, сбой произошел в Украине, России, Беларуси и Объединенных Арабских Эмирата и Узбекистане. Пользователи жалуются на невозможность подключиться в украинских городах. В частности, Киеве, Харькове, Одессе. Также есть проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.

Напомним, ранее в работе сервисов Google произошел масштабный сбой. Сначала пользователи не смогли зайти в YouTube и Gmail, но потом проблема распространилась и на другие сервисы компании.

Как писало РБК-Украина, работа сервисов Google была восстановлена через час после сбоя. Причиной сбоя стала проблема с внутренней квотой памяти серверов.