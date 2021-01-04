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В роботі Telegram стався глобальний збій

Автор: РБК-Україна

У роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Користувачі не можуть зайти у свої акаунти.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Зокрема, збій стався в Україні, Росії, Білорусі та Об'єднаних Арабських Емірату і Узбекистані. Користувачі скаржаться на неможливість підключитися в українських містах. Зокрема, Києві, Харкові, Одесі. Також є проблеми з входом в акаунти в інших містах світу.

Нагадаємо, раніше в роботі сервісів Google стався масштабний збій. Спочатку користувачі не змогли зайти в YouTube і Gmail, але потім проблема поширилася й на інші сервіси компанії.

Як повідомляло РБК-Україна, робота сервісів Google була відновлена через годину після збою. Причиною збою стала проблема з внутрішньою квотою пам'яті серверів.

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