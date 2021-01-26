В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

В социальных сетях Facebook и Instargam произошел глобальный сбой. Пользователи не могут прогрузити ленту новостей и войти в свои аккаунты.
Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.
В частности, юзеры сообщили о сбое в работе Facebook в Эстонии, Финляндии, США, а также России. В Украине проблем пока нет.
Также пользователи жалуются на проблемы со входом в Instagram. Сбой зафиксирован в России, Финляндии, Эстонии, а также Украине. Юзеры не могут прогрузити ленту новостей.
Напомним, в декабре в работе сервисов Google произошел сбой. О сбоях в работе Youtube и Gmail сообщили во всем мире.
Также ранее в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Также были зафиксированы и проблемы с мессенджером.
Как писало РБК-Украина, в конце октября пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети. Проблемы возникали при загрузке ленты и входе в аккаунт.