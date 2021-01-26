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У роботі Facebook та Instagram стався глобальний збій

Новость на русском → Київ, Вівторок 26 січня 2021 12:31
У роботі Facebook та Instagram стався глобальний збій Фото: Facebook (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

У соціальних мережах Facebook та Instargam стався глобальний збій. Користувачі не можуть прогрузити стрічку новин та зайти у свої аккаунти.

Про це свідчать дані платформи Downdetector.

Зокрема, юзери повідомили про збій у роботі Facebook в Естонії, Фінляндії, США, а також Росії. В Україні проблем поки немає.

У роботі Facebook та Instagram стався глобальний збійФото: збій у Facebook (скріншот downdetector)

Також користувачі скаржаться на проблеми зі входом в Instagram. Збій зафіксовано в Росії, Фінляндії, Естонії, а також Україні. Юзери не можуть прогрузити стрічку новин.

У роботі Facebook та Instagram стався глобальний збійФото: збій у Instagram (скріншот downdetector)

Нагадаємо, у грудні в роботі сервісів Google стався збій. Про збої в роботі Youtube і Gmail повідомили у всьому світі.

Також раніше в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався масштабний збій. Також були зафіксовані і проблеми з месенджером.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня користувачі Instagram повідомили про збій в роботі соціальної мережі. Проблеми виникали при завантаженні стрічки і вході в аккаунт.

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