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Путин о развитии отношений РФ и Украины: зависит от украинских властей

Автор: Анастасия Рокитна

Развитие отношений РФ с Украиной в значительной степени зависит от украинских властей. У предыдущих глав Украины не получалось наладить диалог.

Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

По его словам, украинским властям якобы не хватает "политического мужества".

"Перспективы развития отношений РФ с Украиной в значительной степени зависят от украинских властей. Практически все предыдущие главы государства, и действующие, Владимир Олександрович Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе", - заявил он.

Путин отметил, что во время нормандской встречи в Париже договорились о перемирии на Донбассе и обмене пленными, но "ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что диалог с Россией необходим для построения стратегии. Однако, украинское общество не готово к этому.

Отметим, встреча "нормандской четверки" на уровне политических советников должна состояться в ближайшее время.

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