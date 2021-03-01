Прикарпатье и Черновцы вышли на протест из-за жесткого карантина

Возле здания областной администрации собрались предприниматели на акцию против карантина. Люди, в частности, подготовили обращение к главе Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и главе Черновицкого областного совета Алексею Бойко, в котором говорится об отстаивании конституционного права на труд.

Протестующие призывают вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос обращения к правительству с требованием компенсировать предпринимателям убытки, причиненные введением карантина с 1 марта 2021 года или осуществить данные выплаты предпринимателям 1-3 группы единого налога и общего налогообложения.

Фото: протест в Черновцах (acc.cv.ua) Еще одно местное издание galka.if.ua пишет, что протестуют и в Ивано-Франковской области. Под стены мэрии вышли десятки франковских предпринимателей.

Люди требуют разрешить им работать и вместе с тем говорят о высоких тарифах на коммунальные услуги.