Прикарпаття та Чернівці вийшли на протест через жорсткий карантин

Біля будівлі обласної адміністрації зібралися підприємці на акцію проти карантину. Люди, зокрема, підготували звернення до голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука та голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка, у якому йдеться про відстоювання конституційного права на працю.

Протестувальники закликають винести на розгляд сесії Чернівецької обласної ради питання звернення до уряду з вимогою компенсувати підприємцям збитки, завдані введенням карантину з 1 березня 2021 року або здійснити дані виплати підприємцям 1-3 групи єдиного податку та загального оподаткування.

Фото: протест в Чернівцях (acc.cv.ua) Ще одне місцеве видання galka.if.ua пише, що протестують і в Івано-Франківській області. Під стіни мерії вийшли десятки франківських підприємців.

Люди вимагають дозволити їм працювати та принагідно згадують про високі тарифи на комунальні послуги.