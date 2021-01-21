Кабмин создаст Госкомиссию для выяснения причин пожара в Харькове

Правительство собирается на внеочередное заседание

Кабинет министров создаст государственную комиссию для выяснения причин пожара в доме престарелых в Харькове. Правительство собирается на внеочередное заседание.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии", - написал глава КМУ.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли девять человек из дома престарелых, который загорелся в Харькове. Пожар локализовали.

Как писало РБК-Украина, генпрокурор Ирина Венедиктова назвала предварительную причину пожара в доме престарелых в Харькове: возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Так, сегодня в Харькове возник пожар в доме престарелых на улице Нижняя Гиевская. На месте пожара спасатели обнаружили тела 15 человек.

На пожар уже отреагировал президент Владимир Зеленский.