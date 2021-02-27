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Пожар в больнице Черновцов: названа возможная причина

Новина українською → Черновцы, Суббота 27 февраля 2021 16:08
Пожар в больнице Черновцов: названа возможная причина Фото: спасатели на месте пожара (facebook.com/MNSCHE)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пожар в Черновицкой больнице №1 случился не в результате взрыва кислородного баллона. Возможной причиной пожара мог быть спирт у одного из пациентов.

Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Версию о взрыве кислородного баллона опровергла заместитель главы облгосадминистрации Наталья Гусак. В то же время мэр города Роман Кличук рассказал, что "возгорание, вероятнее всего, произошло на месте больного".

"Из-за чего это случилось, неизвестно. Или он курил, или вылил на себя спирт и загорелся... Скорее всего, вторая версия", - сказал Кличук.

Версию с воспламенением из-за кипятильника также отрицают.

Напомним, в Черновцах произошел пожар в больнице, которая принимает больных коронавирусом.

Позже стало известно, что в результате пожара погиб один человек. Пожар произошел в одной из палат больницы.

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