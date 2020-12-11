Как получить карантинные 8 тысяч гривен: разъяснение ПФУ
После подачи заявки система "Дія" автоматически проверит, подпадает ли работник под критерии для выплаты компенсации
Пенсионный фонд Украины обнародовал памятку для получения единовременной выплаты 8 тысяч гривен согласно закону, принятому Радой 4 декабря. Заявку можно подать до 21 декабря включительно на портале "Дія" или через мобильное приложение "Дія"
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Право на получения единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен имеют:
наемные работники, которые:
- на 10 декабря 2020 года работают по основному месту работы у работодателя, деятельность которого была временно остановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий;
- средняя заработная плата которых за третий квартал 2020 года не превышает 30 тысяч гривен в месяц
физические лица - предприниматели, которые:
- на 10 декабря 2020 года зарегистрированы 3 месяца и больше как физические лица - предприниматели и в 2020 году уплатили ЕСВ за себя не меньше чем за 3 месяца;
- не является одновременно физическим лицом - предпринимателем и наемным работником.
"Проверка соответствия основного вида экономической деятельности работодателя перечню видов деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия и факта начисления и уплаты ЕСВ будет осуществляться средствами портала "Дія" автоматически при подаче заявления", - говорится в сообщении.
Заявление на выплату единовременного пособия застрахованным лицам подается до 21 декабря 2020 года включительно.
Заявление для получения единовременного пособия застрахованным лицам заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг или с использованием мобильного приложения портала "Дія".
Как получить услугу на портале "Дія".
- Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
- В разделе "Услуги" выбрать "Единовременная материальная помощь ФОПам и наемным работникам".
- "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям содержания помощи.
- Необходимо подтвердить текущее место работы.
- Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет.
- Проверить и отправить заполненное заявление.
Как получить услугу в приложении "Дія"
- Авторизовать приложение через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
- В разделе "Услуги" нажать "Получить помощь".
- "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
- Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет.
В случае представления недостоверной информации помощь подлежит возврату, отметили в ПФУ.
Как сообщало РБК-Украина, карантинные 8000 гривен можно получить через приложение "Дія" с 14 по 21 декабря. Единовременное пособие будет выплачиваться ФОПам и наемным работникам.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи по 8 тысяч гривен застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.