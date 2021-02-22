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Экологическое бедствие в Израиле: что произошло

Новина українською → Иерусалим, Понедельник 22 февраля 2021 09:18
Экологическое бедствие в Израиле: что произошло Фото: разлив нефти (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Израиле произошел разлив нефтепродуктов, который привел к загрязнению 150 км береговой линии и гибели животных. В Министерстве экологии страны заявили об экологическом бедствии.

Об этом сообщает Euronews.

В одном из морских заповедников огромный урон нанесен популяции рыб и черепах, также пострадали и другие обитатели моря. Добровольцы уже вышли на работы, однако несколько молодых людей попали в больницы после того, как надышались парами нефти.

Пока неизвестна причина разлива нефтепродуктов, хотя говорят о том, что их могло выбросить на берег штормом.

Более того, существует угроза попадания нефтепродуктов в грунтовые воды. Экологи говорят о колоссальном ущербе. Жителей 16 населенных пунктов просят воздержаться от посещения пляжей в ближайшие дни.

Власти теперь займутся очисткой прибрежных вод, восстановлением условий для краснокнижных морских животных, которые пострадали вследствие разлива. Восстановление будет длится не один год.

Напомним, правительство Израиля закрыло пляжи на Средиземном море. Вероятно, за эту ситуацию ответственно одно из 10 суден, которые бывали в том районе.

Ранее в России произошел разлив 10 тонн нефти на скважине в Ненецком автономном округе.

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