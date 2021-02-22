В Новой Зеландии на берег выбросились около 50 черных дельфинов. Девять погибли

На берег косы Феруэлл-спит, расположенной на северной оконечности Южного острова Новой Зеландии, выбросились около 50 черных дельфинов. Девять из них погибли.

Об этом сообщает Radio New Zealand .

Рейнджеры, прибывшие на место происшествия, обнаружили 49 черных дельфинов, заблокированных на отмели отдаленной косы Феруэлл-спит в заливе Голден Бей.

По словам сотрудника департамента сохранения природного и исторического наследия Новой Зеландии Аманды Харви, оставшиеся в живых дельфины "чувствуют себя в целом хорошо".

В 2017 году на отмели косы Фаруэлл-спит уже была зафиксирована массовая гибель черных дельфинов. Из 700 заблокированных на мели животных удалось вернуть в море 450, еще 250 особей погибли.