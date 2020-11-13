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Перестрелка в Киеве: полиция открыла два дела

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве произошла стрельба на улице Героев Космоса, в ходе которой получил ранения полицейский. Полиция открыла два уголовных производства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, сегодня ночью экипаж патрульной полиции остановил автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. После этого произошла стрельба. Пассажир выстрелил в полицейского. Тот получил три ранения. В ответ открыла огонь полиция.

Кроме того, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя автомобилями, после чего один из автомобилей влетел в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, минимум одна женщина погибла, еще три человека пострадали.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве на Майдане Независимости спецназ провел операцию по задержанию преступников, были слышны выстрелы.

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