В центре Киева спецназ с выстрелами провел задержание

Во вторник вечером, 13 октября, в Киеве на Майдане Независимости спецназ провел операцию по задержанию преступников. Также в центре города были слышны выстрелы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Только что в самом сердце города - на Майдане Независимости, правоохранители-спецназовцы кого-то задерживали. Говорят, что даже были слышны выстрелы", - говорится в сообщении.

РБК-Украина обратилась за комментарием в полицию Киева. Подробности будут известны в ближайшее время.

Фото: задержание в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Киеве на Подоле был задержан мужчина, который поджег дом. Также он разбил кирпичом стекла в автомобилях.

Кроме того, в Киеве иностранцы устроили автопробег со стрельбой. Одного из них задержали и сообщили о подозрении.

Добавим, что в Киеве мотоциклист стрелял по прохожим. Злоумышленника задержала полиция, у него обнаружили пистолет.

Ранее сообщалось, что в Херсоне неизвестный устроил стрельбу на набережной парка и скрылся на автомобиле. На месте происшествия прохожие обнаружили раненого.