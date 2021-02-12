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Переименование проспекта Бандеры: под ОАСК устроили протест, жгут файеры

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве устроили акцию протеста из-за переименования проспекта Бандеры в Московский. Протестуют под Окружным административным судом, который отменил переименование проспекта Бандеры.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

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Участники протеста требуют отменить решение суда. Митингующие под зданием суда зажгли файеры.

Акция проходит спокойно. Ситуацию контролируют правоохранители.

Фото: протест под ОАСК (РБК-Украина)

Отметим, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Напомним, Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры.

Также глава Института национальной памяти Антон Дробович прокомментировал решение суда отменить переименование Московского проспекта на проспект Бандеры в Киеве.

Ранее сообщалось, что Киевсовет переименовал улицу Выборгскую в Соломенском районе в улицу Олексы Тихого, а также проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара.

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Новости Украины Бандерапереименование улицпротест
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