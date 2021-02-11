Переименование проспекта Бандеры обратно в Московский обжалуют в суде, - КГГА
Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда по отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры.
Об этом сообщает прессслужба КГГА в Telegram.
Также городская власть Киева готовит апелляционную жалобу по отмене переименования улицы Баумана в улицу Януша Корчака, улице Кутузова в улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало.
В КГГА отметили, что проспект Бандеры пока сохраняет свое название, ведь решение Окружного административного суда города Киева от 28 января 2021 года не вступило в законную силу.
Как сообщало РБК-Украина, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Иск в суд подавала союз "Общественный контроль и порядок".
Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.
Ранее Киевсовет переименовал улицу Выборгскую в Соломенском районе в улицу Олексы Тихого, а также проспект Космонавта Комарова - в проспект Любомира Гузара.
Напомним, Харьковский городской совет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко в Харькове имени маршала Жукова. Данное решение поддержали 59 депутатов городского совета. По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, имя Григоренко присвоено новой улице, которая идет от Рымарской до Клочковской.
Также Окружной административный суд города Херсона признал противоправным и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоение ей имени погибшей общественной активистки Екатерины Гандзюк.