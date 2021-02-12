ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Переименование проспекта Бандеры: под ОАСК устроили протест, жгут файеры

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 12:04
Переименование проспекта Бандеры: под ОАСК устроили протест, жгут файеры Фото: протест под ОАСК (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве устроили акцию протеста из-за переименования проспекта Бандеры в Московский. Протестуют под Окружным административным судом, который отменил переименование проспекта Бандеры.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники протеста требуют отменить решение суда. Митингующие под зданием суда зажгли файеры.

Акция проходит спокойно. Ситуацию контролируют правоохранители.

Фото: протест под ОАСК (РБК-Украина)

Отметим, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Напомним, Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры.

Также глава Института национальной памяти Антон Дробович прокомментировал решение суда отменить переименование Московского проспекта на проспект Бандеры в Киеве.

Ранее сообщалось, что Киевсовет переименовал улицу Выборгскую в Соломенском районе в улицу Олексы Тихого, а также проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Бандера переименование улиц протест
NEWS
В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления
В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир