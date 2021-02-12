Переименование проспекта Бандеры: под ОАСК устроили протест, жгут файеры
В Киеве устроили акцию протеста из-за переименования проспекта Бандеры в Московский. Протестуют под Окружным административным судом, который отменил переименование проспекта Бандеры.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Участники протеста требуют отменить решение суда. Митингующие под зданием суда зажгли файеры.
Акция проходит спокойно. Ситуацию контролируют правоохранители.
Отметим, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко.
Напомним, Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры.
Также глава Института национальной памяти Антон Дробович прокомментировал решение суда отменить переименование Московского проспекта на проспект Бандеры в Киеве.
Ранее сообщалось, что Киевсовет переименовал улицу Выборгскую в Соломенском районе в улицу Олексы Тихого, а также проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара.