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Перейменування проспекту Бандери: під ОАСК влаштували протест, палять фаєри

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 12:04
Перейменування проспекту Бандери: під ОАСК влаштували протест, палять фаєри Фото: протест під ОАСК (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві влаштували акцію протесту через перейменування проспекту Бандери в Московський. Протестують під Окружним адміністративним судом, який скасував перейменування проспекту Бандери.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники протесту вимагають скасувати рішення суду. Мітингувальники під будівлею суду запалили фаєри.

Акція проходить спокійно. Ситуацію контролюють правоохоронці.

Фото: протест під ОАСК (РБК-Україна)

Зазначимо, Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація готує апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.

Також голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович прокоментував рішення суду скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери в Києві.

Раніше повідомлялось, що Київрада перейменувала вулицю Виборзьку у Солом’янському районі на вулицю Олекси Тихого, а також проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара.

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