Организаторы акции под ОП рассчитывали на драки и столкновения с полицией, - МВД

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что акция 20 марта под Офисом президента не была мирной. Организаторы протеста якобы изначально планировали драки и столкновения с полицией.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
По его словам, о не мирном характере акции свидетельствуют даже призывы организаторов в соцсетях.
"Организаторы акции, заблаговременно планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка", - написал Геращенко.
При этом в Нацполиции отметили, что факту событий под ОП возбудили еще одного дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся еще несколько новых подозрений участникам беспорядков.
Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко произошли беспорядки под Офисом президента. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.
После беспорядков полиция задержала одного из участников акции. Ему предъявили обвинение. Также было возбуждено дело по ч.2 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
В Офисе президента оценили ущерб, причиненный участниками акции протеста, как минимум в 2 миллиона гривен.
Сегодня полиция объявила подозрение одному из организаторов акции под ОП.