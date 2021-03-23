Организаторы акции под ОП рассчитывали на драки и столкновения с полицией, - МВД

По его словам, о не мирном характере акции свидетельствуют даже призывы организаторов в соцсетях.

"Организаторы акции, заблаговременно планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка", - написал Геращенко.

При этом в Нацполиции отметили, что факту событий под ОП возбудили еще одного дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся еще несколько новых подозрений участникам беспорядков.