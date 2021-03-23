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Организаторы акции под ОП рассчитывали на драки и столкновения с полицией, - МВД

Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что акция 20 марта под Офисом президента не была мирной. Организаторы протеста якобы изначально планировали драки и столкновения с полицией.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, о не мирном характере акции свидетельствуют даже призывы организаторов в соцсетях.

"Организаторы акции, заблаговременно планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка", - написал Геращенко.

При этом в Нацполиции отметили, что факту событий под ОП возбудили еще одного дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся еще несколько новых подозрений участникам беспорядков.

Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко произошли беспорядки под Офисом президента. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.

После беспорядков полиция задержала одного из участников акции. Ему предъявили обвинение. Также было возбуждено дело по ч.2 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В Офисе президента оценили ущерб, причиненный участниками акции протеста, как минимум в 2 миллиона гривен.

Сегодня полиция объявила подозрение одному из организаторов акции под ОП.

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Новости Украины Ирина ГеращенкоКиевполициябеспорядкиОфис президента
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