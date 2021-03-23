Організатори акції під ОП розраховували на бійки і сутички з поліцією, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що акція 20 березня під Офісом президента не була мирною. Організатори протесту нібито спочатку планували бійки і сутички з поліцією.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.
За його словами, про не мирний характер акції свідчать навіть заклики організаторів в соцмережах.
"Організатори акції, завчасно планували її з розрахунком на те, щоб вона перетворилася на масові бійки і сутички з правоохоронцями", - написала Геращенко.
При цьому в Нацполіції відзначили, що фактом подій під ВП порушили ще одну справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зараз готуються ще кілька нових підозр учасникам заворушень.
Нагадаємо, в суботу, 20 березня, у Києві під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка сталися заворушення під Офісом президента. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.
Після заворушень поліція затримала одного з учасників акції. Йому пред'явили звинувачення. Також було порушено справу за ч. 2 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
В Офісі президента оцінили збиток, заподіяну учасниками акції протесту, як мінімум в 2 мільйони гривень.
Сьогодні поліція оголосила підозра одному з організаторів акції під ОП.