Організатори акції під ОП розраховували на бійки і сутички з поліцією, - МВС

За його словами, про не мирний характер акції свідчать навіть заклики організаторів в соцмережах.

"Організатори акції, завчасно планували її з розрахунком на те, щоб вона перетворилася на масові бійки і сутички з правоохоронцями", - написала Геращенко.

При цьому в Нацполіції відзначили, що фактом подій під ВП порушили ще одну справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зараз готуються ще кілька нових підозр учасникам заворушень.