Опубликован предварительный доклад об авиакатастрофе в Индонезии

Следователи Индонезии сообщили о неполадках в работе автомата тяги Boeing 737-524, разбившегося в акватории Яванского моря. Однако пока нет окончательного заключения о проблемах с автоматом тяги.
Об этом говорится в опубликованном предварительном докладе комитета по обеспечению безопасности на транспорте о ходе расследования катастрофы лайнера авиакомпании Sriwijaya Air.
"Автомат тяги работал аномально, при этом неполадки в его работе возникали и до катастрофы", - указывается в документе.
Следователи продолжат изучение данного элемента, системы предупреждения опасного сближения с землей, а также проверят техническое обслуживание лайнера.
После расшифровки данных бортового самописца рейса SJ182, поднятого со дна моря, следователи обнаружили, что незадолго до катастрофы у самолета отказала система подачи топлива в один из двух двигателей.
Напомним, руководитель отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте (KNKT) Нуркахио Утомо считает, что лайнер мог разбиться при ударе о воду.
Также ранее РБК-Украина писало, что в Индонезии идентифицировали первого погибшего в авиакатастрофе. Речь идет о 29-летнем пассажире, который проживал в Джакарте.