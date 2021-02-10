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Опубликован предварительный доклад об авиакатастрофе в Индонезии

Автор: Анастасия Рокитна

Следователи Индонезии сообщили о неполадках в работе автомата тяги Boeing 737-524, разбившегося в акватории Яванского моря. Однако пока нет окончательного заключения о проблемах с автоматом тяги.

Об этом говорится в опубликованном предварительном докладе комитета по обеспечению безопасности на транспорте о ходе расследования катастрофы лайнера авиакомпании Sriwijaya Air.

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"Автомат тяги работал аномально, при этом неполадки в его работе возникали и до катастрофы", - указывается в документе.

Следователи продолжат изучение данного элемента, системы предупреждения опасного сближения с землей, а также проверят техническое обслуживание лайнера.

После расшифровки данных бортового самописца рейса SJ182, поднятого со дна моря, следователи обнаружили, что незадолго до катастрофы у самолета отказала система подачи топлива в один из двух двигателей.

Напомним, руководитель отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте (KNKT) Нуркахио Утомо считает, что лайнер мог разбиться при ударе о воду.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Индонезии идентифицировали первого погибшего в авиакатастрофе. Речь идет о 29-летнем пассажире, который проживал в Джакарте.

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