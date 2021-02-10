Опубліковано попередню доповідь про авіакатастрофу в Індонезії

Слідчі Індонезії повідомили про неполадки в роботі автомата тяги Boeing 737-524, що розбився в акваторії Яванського моря. Однак поки немає остаточного висновку про проблеми з автоматом тяги.
Про це йдеться в опублікованій попередній доповіді комітету із забезпечення безпеки на транспорті про хід розслідування катастрофи лайнера авіакомпанії Sriwijaya Air.
"Автомат тяги працював аномально, при цьому неполадки в його роботі виникали і до катастрофи", - вказується в документі.
Слідчі продовжать вивчення даного елемента, системи попередження небезпечного зближення із землею, а також перевірять технічне обслуговування лайнера.
Після розшифровки даних бортового самописця рейсу SJ182, піднятого з дна моря, слідчі виявили, що незадовго до катастрофи у літака відмовила система подачі палива в один з двох двигунів.
Нагадаємо, керівник відділу розслідування авіаційної безпеки Національної комісії з безпеки на транспорті (KNKT) Нуркахіо Утомо вважає, що лайнер міг розбитися при ударі об воду.
Також раніше РБК-Україна писало, що в Індонезії ідентифікували першого загиблого в авіакатастрофі. Йдеться про 29-річного пасажира, який проживав в Джакарті.