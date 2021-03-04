Угроза обострения и провокации от боевиков: какая ситуация на Донбассе

В штабе операции Объединенных сил заявили о возможной угрозе обострения на Донбассе, а боевики разрешили вести огонь по украинским позициям. При этом украинская сторона называет такие заявления боевиков провокациями и заявляет, что готова на зеркальный ответ.

Подробнее о ситуации на Донбассе - в материале РБК-Украина.

Вчера представители так называемой "народной милиции ДНР" заявили, что разрешили своим боевикам открывать огонь по позициям украинских военных. В свою очередь глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин в интервью российским СМИ отметил, что необходимы "превентивные меры", чтобы на Донбассе якобы не произошло эскалации.

При этом в штабе ООС заявили, что выявили вблизи линии разграничения большое скопление тяжелого вооружения боевиков.

"Это может привести к дальнейшему обострению ситуации на линии соприкосновения", - заявили в штабе.

В свою очередь глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии "Общественному" заявил, что Украина готова к зеркальным мерам в случае открытия огня со стороны боевиков.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военных ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война ", - заявил Кравчук.

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович РБК-Украина пояснил, что такими заявлениями российская сторона пытается оказывать медийное давление перед заседанием ТКГ.

"Когда Кравчук заявил протест как глава делегации на начале заседания, они сразу заявили, что их неправильно поняли и они не выходят ни с какого режима прекращения огня и минских договоренностей. Мол, все выполняется и будет хорошо", - сказал Арестович.

Он добавил, что сейчас на Донбассе де-юре сохраняется режим прекращения огня, хотя обстрелы со стороны боевиков продолжаются.

"Иногда стреляют и есть раненые и погибшие наши военнослужащие и их, потому что украинская армия ведет в случае необходимости огонь. То, что сейчас существует - сохраняется режим прекращения огня. Это подтверждено представителями ТКГ", - добавил Арестович.