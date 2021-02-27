UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе горело СИЗО, где находится Стерненко

Автор: РБК-Украина

В Одессе сегодня произошел пожар в следственном изоляторе, где находится приговоренный к 7 годам тюрьмы активист Сергей Стерненко. Пожар произошел около 19:50, а уже в 20:40 его ликвидировали.

Об этом сообщил Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний на странице в Facebook.

Пожар произошел в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, прилегающему к пищеблоку СИЗО. Возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем.

"В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 квадратных метров. Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме", - добавили в департаменте.

Кроме того, местное агентство "Думская" опубликовало видео, на котором зафиксировано тушения пожара в СИЗО. На видео можно увидеть пожарные машины возле Одесского СИЗО.

Напомним, сегодня в Киеве протестовали из-за приговора активисту Стерненко. Протестующие под Офисом президента требовали отпустить активиста из СИЗО.

Как писали РБК-Украина, позже участники протеста пришли под Офис генпрокурора, где требовали отставки Ирины Венедиктовой. Протестующие забросали файерами здание генпрокуратуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОдессапожарСИЗОСергей Стерненко
Читайте также
Пожар в больнице Черновцов: в ОГА рассказали новые подробности
Пожар в больнице Черновцов: полиция возбудила дело
Прогноз погоды