ОБСЕ зафиксировала более 110 нарушений на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку от Василевки утром 25 января. За предыдущие сутки, по наблюдениям Миссии, в области было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли вблизи Золотого.

Всего с начала перемирия 27 июля 2020 года СММ зафиксировала не менее 6 889 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, по данным ООС, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате снайперского обстрела ранение получил один украинский военный.

РБК-Украина писало, что 26 января, на Донбассе в результате вражеского обстрела получил ранения украинский военный. Он находится в тяжелом состоянии.