Оккупанты семь раз нарушили перемирие на Донбассе, ранен военный

В понедельник, 25 января, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из оружия разных видов - минометов 120 калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Хутор Вильный российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Получил ранения один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Напомним, вчера утром в районе Золотого вражеский снайпер ранил украинского военного. Он находится в тяжелом состоянии. В ТКГ добавили, что также в результате использования боевиками противотанковых ракетных комплексов был поврежден один из жилых домов на линии разграничения.

Кроме того, 24 января боевики пять раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донбассе.