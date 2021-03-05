UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Обострение на Донбассе: возле Марьинки получил ранение боец ВСУ

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня на Донбассе получил ранение боец Вооруженных сил Украины из-за обстрелов боевиков. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Военному оказали медицинскую помощь.

"Сегодня, 5 марта в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинка получил ранение один военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем. Он призвал Европейский союз не прекращать давление на Россию.

Отметим, в материале РБК-Украина "На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина" эксперт рассказал о том, стоит ли бояться наступления на Донбассе.

РБК-Украина писало, что представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш не исключает новой эскалации ситуации на Донбассе. По его мнению, путем эскалации Россия попытается заставить Украину начать переговоры с "ЛНР" и "ДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС
Читайте также
Включение США в состав ТКГ по Донбассу не стоит на повестке дня, - Кулеба
Боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Прогноз погоды