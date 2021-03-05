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Загострення на Донбасі: біля Мар'їнки отримав поранення боєць ЗСУ

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні на Донбасі отримав поранення боєць Збройних сил України через обстріли бойовиків. Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Військовому надали медичну допомогу.

"Сьогодні, 5 березня внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар'їнка отримав поранення один військовослужбовець ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом. Він закликав Європейський союз не припиняти тиск на Росію.

Зазначимо, в матеріалі РБК-Україна "На межі миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна" експерт розповів про те, чи варто боятися наступу на Донбасі.

РБК-Україна писало, що представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш не виключає нової ескалації ситуації на Донбасі. На його думку, шляхом ескалації Росія спробує змусити Україну почати переговори з "ЛНР" та "ДНР".

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