Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 озвучит отчет по аварии на следующей неделе. Доклад озвучат на заседании правительства.

Об этом заявил на брифинге глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По словам главы комиссии, все, что он может сказать, это то, что причины установлены, а все организационные мероприятия осуществлены (похороны погибших курсантов и выплаты).

"Комиссия проведет свой доклад на следующей неделе на заседании правительства. После чего будет организован брифинг для журналистов, где мы подробно обо всем расскажем", - заявил он.

Уруский сказал, что более подробно об этом расскажут "в среду или четверг".

Отметим, в интервью РБК-Украина Урской сообщил, что причины катастрофы уже установлены.

Напомним, семьям всех погибших курсантов катастрофы АН-26 выплатили компенсации.

Как писало РБК-Украина, семьям жертв катастрофы АН-26 должны были выплатить компенсации в размере 1,57 млн гривен.