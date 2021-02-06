Названа возможная причина взрыва на юге Франции

Причиной взрыв во французском городе Бордо могла стать утечка бытового газа. На месте работают пожарно-спасательные службы.

Об этом сообщает Sudouest.

Сообщается, что серьезные ранения получил 89-летний мужчина, он находится в больницы в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, это ему принадлежал гараж, где и случился взрыв.

Основная версия случившегося - утечка бытового газа. Причина взрыва может быть связана с работами в гараже.

Как сообщается, есть опасность обрушения еще нескольких зданий. В руинах спасатели с собаками ищут людей, которые могли оказаться под завалами.

Отметим, в результате взрыва жилое здание обрушилось, не менее трех человек пострадали.

Правоохранители устанавливают причины взрыва в Бордо. Сейчас полицейские оцепили район.

Взрыв произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.

Напомним, в результате мощного взрыва в испанской столице Мадриде пострадали 11 человек.

Также сообщалось о причине взрыва в центре Мадрида. Было известно об эвакуации дома престарелых, который расположен вблизи места взрыва.