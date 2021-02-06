Названа можлива причина вибуху на півдні Франції

Причиною вибух у французькому місті Бордо міг стати витік побутового газу. На місці працюють пожежно-рятувальні служби.

Про це повідомляє Sudouest.

Повідомляється, що серйозні поранення отримав 89-річний чоловік, він знаходиться в лікарні у вкрай важкому стані. За попередніми даними, це йому належав гараж, де і стався вибух.

Основна версія того, що сталося - витік побутового газу. Причина вибуху може бути пов'язана з роботами в гаражі.

Як повідомляється, є небезпека обвалення ще декількох будівель. В руїнах рятувальники з собаками шукають людей, які могли опинитися під завалами.

Зазначимо, в результаті вибуху житловий будинок обвалився, не менше трьох осіб постраждали.

Правоохоронці встановлюють причини вибуху в Бордо. Зараз поліцейські оточили район.

Вибух стався на одному з верхніх поверхів будівлі, розташованої в кварталі Шартон, недалеко від площі Пікар.

Нагадаємо, в результаті потужного вибуху в іспанській столиці Мадриді постраждали 11 осіб.

Також повідомлялося про причини вибуху в центрі Мадрида. Було відомо про евакуацію будинку престарілих, який розташований поблизу місця вибуху.