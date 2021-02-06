Взрыв в Бордо: обрушилось жилое здание, есть угроза и для других
Во французком городе Бордо произошел мощный взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Жилое здание обрушилось.
Об этом сообщила газета SudOuest.
В результате взрыва не менее трех человек пострадали, двое числятся пропавшими без вести.
По данным издания, в настоящее время существует опасность обрушения еще нескольких зданий. В развалинах разрушенного дома спасатели с собаками ведут поиск людей, возможно оказавшихся под обломками.
Правоохранители устанавливают причины взрыва в Бордо. Сейчас полицейскими оцепили район.
Взрыв произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар
Напомним, на Кипре произошел взрыв в центре COVID-вакцинации.
Отметим, в результате мощного взрыва в испанской столице Мадриде пострадали 11 человек.
Также сообщалось о причине взрыва в центре Мадрида. Было известно об эвакуации дома престарелых, который расположен вблизи места взрыва.