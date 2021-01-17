Навальный вернулся в Россию: что известно

Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву (РФ). С конца августа 2020 года политик находился на лечении в Германии из-за отравления.

Об этом сообщают российские СМИ.

Навального задержали в аэропорту

Алексей Навальный после прилета в Москву был задержан в аэропорту "Шереметьево" во время прохождения пограничного контроля. На момент задержания штамп в паспорт о пересечении границы РФ Навальному не поставили. Кроме того, при задержании адвокату Навального не позволили его сопровождать.

В свою очередь, во ФСИН заявили, что Навальный задержан и останется под стражей до избрания судом меры пресечения.

За несколько минут до задержания Навальный выступил перед журналистами и заявил, что ничего не боится. После этого он проследовал на погранконтроль, где его задержали.

Самолет с Навальным сел в "Шереметьево"

Как ожидалось, самолет с Навальным должен был приземлиться в аэропорту "Внуково" в 18:20 по Киеву, однако, прокружив над Москвой около часа, самолет перенаправили в "Шереметьево".

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter, бортпроводница просит пассажиров оставаться на местах и говорит, что это штатная ситуация.

Кто такой Навальный

Алексей Навальный - российский оппозиционный политик, выступает с критикой действующей власти. В 2016 году заявлял о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, однако российский ЦИК отказал ему в регистрации.

Против Навального в РФ открыто несколько уголовных дел. В частности, он и его брат Олег были фигурантами дела о мошенничестве (так называемое дело "Ив Роше"). По этому делу Навальный в 2014 году получил условный срок в 3,5 года, а его брат - такой же срок, но в колонии. На данный момент российское следствие через суд просит изменить условный срок на реальный.

Навальный в РФ объявлен в розыск. Его также обвиняют в хищении. По этому делу ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, Навальный был отравлен 20 августа. По пути из Томска в Москву ему резко стало плохо, самолет с политиком совершил экстренную посадку в Омске. Несколько дней он находился в омской клинике, позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите".

13 января политик заявил о намерении вернуться в Россию. В московском аэропорту "Внуково" в день прилета Навального ограничили доступ - на территорию могут попасть только пассажиры с билетами. Кроме того, к аэропорту стянули силовиков.

Сразу после того, как Навальный заявил, что возвращается в Москву, в России он был объявлен в розыск. Кроме того, в РФ заявили, что политик будет задержан как только приедет.