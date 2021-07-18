Напавшим на пограничников в Сумской области грозит до 15 лет тюрьмы
В Сумской области сегодня ночью трое неизвестных напали на пограничников, забрав табельное оружие. Правоохранители возбудили уголовное дело и проводят расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по статьям 262 и 345 УК Украины, то есть присвоение огнестрельного оружия и насилие в отношении работника правоохранительного органа.
"Заметим, что отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет", - добавили в пограничной службе.
Напомним, в результате нападения на границе в Сумской области двум пограничникам нанесли телесные повреждения. Похищенное оружие удалось вернуть, но нападавших ищут.