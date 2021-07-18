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Напавшим на пограничников в Сумской области грозит до 15 лет тюрьмы

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Сумская область, Воскресенье 18 июля 2021 14:59
Напавшим на пограничников в Сумской области грозит до 15 лет тюрьмы Фото: на пограничников напали в Сумской области facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумской области сегодня ночью трое неизвестных напали на пограничников, забрав табельное оружие. Правоохранители возбудили уголовное дело и проводят расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по статьям 262 и 345 УК Украины, то есть присвоение огнестрельного оружия и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

"Заметим, что отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет", - добавили в пограничной службе.

Напомним, в результате нападения на границе в Сумской области двум пограничникам нанесли телесные повреждения. Похищенное оружие удалось вернуть, но нападавших ищут.

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пограничники нападение Сумская область уголовное дело
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