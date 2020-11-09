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Нападение на прохожих в Кривом Роге: подозреваемого взяли под стражу

Автор: Дмитрий Левицкий

Центрально-Городской районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения подозреваемому в совершении нападения с ножом на прохожих. Мужчину арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

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Об этом сообщает полиция Кривого Рога.

Арестованному 29-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Его взяли под стражу в зале суда.

Напомним, 7 ноября в Кривом Роге вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Нападающий ранил 10 человек, двое из них - смертельно. Среди пострадавших есть ребенок.

Из-за гибели людей во время нападения в Кривом Роге объявили траур.

Как писало РБК-Украина, задержанному в Кривом Роге мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.

Добавим, на инцидент в Кривом Роге отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства призвал как можно быстрее расследовать нападение на прохожих, которое привело к гибели двух человек.

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