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В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих: есть жертвы

Новина українською → Кривой Рог, Суббота 07 ноября 2020 19:39
В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих: есть жертвы Фото: полиция (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих. В результате два человека скончались на месте, а восемь - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину. Кроме убийства двух мужчин, нападавший ранил ножом еще восемь человек, среди которых - 8-летний мальчик", - указано в сообщении.

Сегодня около 15:20 в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

"Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу", - информируют в полиции.

Нападавшего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полицейские выясняют все обстоятельства дела.

Очевидцы происшествия рассказали РБК-Украина, что нападавший кричал, что якобы получил сообщение от бога, что ему сегодня нужно убить 15 человек.

Напомним, ранее в Киеве на станции метро "Славутич" 42-летний мужчина напал на полицейского из-за то, что тот сделал замечание об отсутствии маски. Он не желал соблюдать требования карантина, а потом брызнул из газового баллончика в лицо полицейскому. Затем нападавший попытался ранить правоохранителя и пассажиров раскладным ножом.

Как писало РБК-Украина, в октябре в Киеве мужчина ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса, который ехал в Харьков.

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