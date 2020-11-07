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Нападение на прохожих в Кривом Роге: Зеленский надеется на быстрое расследование

Новина українською → Кривой Рог, Суббота 07 ноября 2020 22:16
Нападение на прохожих в Кривом Роге: Зеленский надеется на быстрое расследование Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский прокомментировал нападение на прохожих с ножом в Кривом Роге, в результате которого погибли два человека. Он надеется на быстрое расследование.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так - это терроризм, варварский способ запугать людей", - заявил президент.

Глава государства заявил, что не должно быть "никакого оправдания и никакого снисхождения".

Он подчеркнул, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными.

"Надо на такое реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение. Надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этом подонку... И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали", - заявил президент.

Зеленский также выразил соболезнования семьям и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, в результате этого нападения два человека скончались на месте, а восемь - получили ранения.

Очевидцы происшествия рассказали РБК-Украина, что нападавший кричал, что якобы получил сообщение от бога, что ему сегодня нужно убить 15 человек.

Как писало РБК-Украина, в октябре в Киеве мужчина ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса, который ехал в Харьков

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