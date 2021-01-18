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Боевики стреляли по позициям ООС из миномета

Новина українською → Донбасс, Понедельник 18 января 2021 18:14
Боевики стреляли по позициям ООС из миномета Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 18 января, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, боевики открывали огонь по украинским позициям недалеко от населенного пункта Богдановка. Российско-оккупационные войска применили миномет 82-го калибра.

"О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе два раза открывали огонь по украинским позициям. Ни один военный не пострадал.

Кроме того, 16 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы четыре случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Добавим, что боевики на Донбассе активизировали боевую подготовку. Они проводят практические стрельбы артиллерийских и минометных подразделений, расчетов противотанковых ракетных комплексов.

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