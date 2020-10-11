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В Минздраве назвали регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19

Автор: РБК-Украина

Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве. Это те регионы, где регистрируют большое количество новых случаев заражения COVID-19.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

"Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда, наполненности наших больниц - в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас большое количество новых случаев регистрируется. Также Сумская область", - сказал он.

Напомним, в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59,4%.

Кроме того, несмотря на рост заболеваемости в Кабинете министров не видят необходимости для введения чрезвычайного положения в стране.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили более 4,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.

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