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В Минске силовики разогнали митинг студентов

Автор: Анастасия Рокитна

Студенты Белорусского национального технического университета устроили протест в рамках национальной забастовки. Силовики приступили к разгону протестущих.

Об этом сообщает Onliner.

Euroradio сообщает, что ОМОН в Минске задерживает участников студенческого марша на проспекте Независимости.

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Фото: задержание студентов (Euroradio)

У технического университета с самого утра дежурят полицейские автомобили, а подходы к главному корпусу перекрыты лентами.

Сообщается об еще одном задержании во время студенческого марша у площади Якуба Коласа.

Напомним, сегодня в Беларуси объявили народную забастовку. Студенты не выходят на учебу, а работники предприятий останавливают работу.

Вчера был последний день, когда президент Беларуси Александр Лукашенко имел возможность выполнить условия ультиматума Тихановской. Одним из условий она назвала объявление об уходе Лукашенко.

Уже сегодня белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о начале народной забастовки в Беларуси. По ее словам, никто в Беларуси не будет работать на режим.

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