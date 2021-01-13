МИД проверяет наличие украинцев среди жертв ДТП в России

Фото: ДТП с украинцами в России (61.мвд.рф)

Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие украинцев среди жертв и пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Российской Федерации. Авария произошла сегодня утром.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, дипломаты проверяют информацию о возможном наличии граждан Украины среди жертв аварии. Других подробностей пока нет.

Как сообщают российские СМИ, автобус ехал из Москвы в оккупированный Донецк, всего в салоне находились 15 человек. Также известно, что большинство из них - жители отдельных районов Донецкой области. Перевозчик тоже "зарегистрирован" на оккупированном Донбассе. Российская сторона подтверждает гибель двух пассажиров, еще троих госпитализировали с травмами.

Напомним, ранее в российском Подмосковье самосвал протаранил колонну с военными автобусами, в результате аварии погибли, по меньшей мере, 4 военнослужащих.

Также ранее в Ровенской области внедорожник насмерть сбил пешеходов на переходе.