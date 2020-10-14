Массовые акции, ограничение движения и полиция: как проходит День защитника Украины в Киеве

В среду, 14 октября, в Киеве запланированы более 10 массовых мероприятий. В городе также местами ограничат движение, а полиция уже перешла на усиленный режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно данным КГГА, в столице сегодня планируется 12 массовых мероприятий, среди которых акции ко Дню защитника Украины, велопробеги и предвыборная агитация.

Ограничение движения

В центре города будет частично перекрыто движение из-за вышеупомянутых мероприятий.

В частности, организаторы акций анонсировали следующий маршрут: площадь Михайловская - улица Михайловская - улица Крещатик - площадь Европейская - улица Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - площадь Славы - улица Лаврская.

Кроме этого, ориентировочно с 14:00 до 18:00 запланировано шествие по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПA и Дня казачества.

Организаторы акции запланировали следующий маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) - бульвар Шевченко - улица Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни - улица Институтская - улица Банковая, 11.

В патрульной полиции призывают водителей планировать поездки по городу с учетом перекрытия этих улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих улицах.

Общественный транспорт

С 11:00 до окончания мероприятий предусмотрено временное приостановление движения:

автобусов №№ 24, 62, 114, 118;

троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17.

Реакция полиции

В комментарии РБК-Украина в полиции Киева сообщили, что на возможные нарушения будут реагировать согласно законодательству. Также в ведомстве отметили, что сообщений о минировании в столице пока не поступало.

"Будем реагировать согласно законодательству. Будут устанавливаться обстоятельства (во время массовых скоплений людей - ред.), и если будут основания, будем составлять административный протокол в отношении тех, кто будет нарушать законодательство... Усиленные меры безопасности - да, а сообщений о минировании не поступало", - сообщили в пресс-службе полиции.

Карантинные ограничения

Отметим, согласно последнему карантинному зонированию, Киев находится в "оранжевой зоне" эпидемиологической опасности. В этой зоне разрешается участие не более 20 человек в массовых мероприятиях.

Напомним, карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. В целом по всей стране запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. При этом в зависимости от карантинной зоны это ограничение еще более ужесточается.

Также РБК-Украина писало, что в Украине ограничили работу кафе и ресторанов в ночное время.