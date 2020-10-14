Масові акції, обмеження руху і поліція: як проходить День захисника України в Києві
У середу, 14 жовтня, в Києві заплановано понад 10 масових заходів. У місті також місцями обмежать рух, а поліція вже перейшла на посилений режим роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Згідно з даними КМДА, у столиці планується 12 масових заходів, серед яких акції до Дня захисника України, велопробіги та передвиборна агітація.
Обмеження руху
У центрі міста буде частково перекрито рух через вищезазначені заходи.
Зокрема, організатори акцій анонсували наступний маршрут: Михайлівська площа - вулиця Михайлівська - вулиця Хрещатик - Європейська площа - вулиця Грушевського - Петровська алея - Паркова дорога - алея Героїв Крут - площа Слави - вулиця Лаврська.
Крім цього, орієнтовно з 14:00 до 18:00 заплановано хода з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПА та Дня козацтва.
Організатори акції запланували наступний маршрут: Парк Шевченка (вулиця Володимирська) - бульвар Шевченка - вулиця Хрещатик - алея Героїв Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Банкова, 11.
В патрульній поліції закликають водіїв планувати поїздки по місту з урахуванням перекриття цих вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих вулицях.
Громадський транспорт
З 11:00 до закінчення заходів передбачено тимчасове призупинення руху:
- автобусів №№ 24, 62, 114, 118;
- тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17.
Реакція поліції
В коментарі РБК-Україна в поліції Києва повідомили, що на можливі порушення будуть реагувати відповідно до законодавства. Також у відомстві зазначили, що повідомлення про замінування в столиці поки не надходило.
"Будемо реагувати відповідно до законодавства. Будуть встановлюватися обставини (під час масових скупчень людей - ред.), і якщо будуть підстави, будемо складати адміністративний протокол стосовно тих, хто буде порушувати законодавство... Посилені заходи безпеки - так, а повідомлень про замінування не надходило", - повідомили в прес-службі поліції.
Карантинні обмеження
Зазначимо, згідно з останнім карантинному зонування, Київ знаходиться в "помаранчевій зоні епідеміологічної небезпеки. У цій зоні дозволяється участь не більше 20 осіб у масових заходах.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 31 грудня 2020 року. В цілому по всій країні заборонено проведення масових заходів за участю понад 50 осіб. При цьому в залежності від карантинної зони це обмеження ще більш посилюється.
Також РБК-Україна писало, що в Україні обмежили роботу кафе і ресторанів в нічний час.